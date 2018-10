Vöhrenbach Geschäftsführer macht Unterschiede deutlich

Die Hausbesitzer haben drei Optionen: Entweder sie schließen an das neue Netz an und beauftragen auch gleich einen Betreiber mit dem Anschluss ans Internet. Es ist aber auch möglich, lediglich den Anschluss ins Haus zu legen und den Vertrag mit einem Betreiber später zu schließen. Und schließlich gibt es noch die Möglichkeit einer "Ablage" auf dem Grundstück, dann wird das Glasfasernetz zumindest bis aufs Grundstück gelegt, der spätere teure Anschluss an das Glasfaser in der Straße entfällt damit. Zumindest die Ablage solle man nach Einschätzung von Jochen Cabanis beauftragen.