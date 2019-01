Vöhrenbach Geplanter Balkon wird im Gemeinderat zum Zankapfel

Zu größeren Diskussionen führte aber der geplante Bau eines größeren Balkons bei einem Haus zwischen Krankenhausstraße und Unteranger. Entstehen sollte ein Balkon mit einer Tiefe von drei Metern und sieben Metern Breite. Die Fläche für den Balkon ist aber im Besitz der Stadt. Nach Gesprächen einigte man sich mit dem Bauherrn auf eine Tiefe von 2,5 Metern, was nach Anbringung von Dämmung und Regenrennen eine nutzbare Tiefe von zwei Metern ergibt.

Das dafür notwendige Grundstück will der Bauherr von der Stadt erwerben. Drei Meter dagegen waren nicht möglich, da dies die mögliche Gestaltung der Straße zu sehr einschränken würde.

Grundsätzlich wurde im Gemeinderat begrüßt, dass an dieser exponierten Stelle etwas geschieht. Allerdings soll in die Genehmigung eingefügt werden, so Rüdiger Hirt, dass man sich bei der Gestaltung des Balkons an die Umgebung anpasst, um auch ein ansprechendes Bild zu bekommen. Zu Diskussionen führt die Tatsache, dass beim benachbarten Haus, quasi der anderen Doppelhaus-Hälfte, nur eine Tiefe des Balkons von einem Meter genehmigt worden war. Gunda Kleiser war hier der Meinung, dass man den gleichen Maßstab anlegen müsste und auch nur einen Meter Tiefe genehmigen dürfte, da es das gleiche Gebäude sei.