Vöhrenbach Sorge um den Silbergrubenweg

Hier hatte aber Rüdiger Hirt (CDU) massive Zweifel an der Einschätzung der Stadtverwaltung. Er glaubt nicht an einen Erdrutsch, also ein Abrutschen des Hanges. Sonst müssten auch vor den Häusern Risse sichtbar sein. Die vorhandenen Risse in der Straße seien lediglich eine Folge schlechter Reparaturen. Und die Leitplanken seien damals nicht tief genug gegründet worden. Gleichzeitig sollte man hier überprüfen, ob am Ende der Straße wie früher schon einmal geplant ein Wendehammer realisiert werden kann. Daniel Weißer (BWV) schloss sich der Meinung an, dass erst einmal das Gutachten abgewartet werden muss, ob der Hang überhaupt rutscht. Susanne Dorer (CDU) fragte noch einmal nach den rechtlichen Grundlagen für den Erschließungsbeitrag. Dies sollte geprüft werden.

Guth merkte hierzu noch einmal an, dass er beim Kauf des Hauses auch den vom Vorbesitzer 1957 bezahlten Erschließungsbetrag bezahlen musste. Hier war wiederum unklar, ob sich der Erschließungsbeitrag damals tatsächlich auf den Silbergrubenweg bezog. Dies werde noch einmal ganz genau geprüft.