Vöhrenbach Gemeinderat soll weiterhin aus 14 Mitgliedern bestehen

Im Vorfeld sollte der Vöhrenbacher Gemeinderat über die Zahl der Mitglieder für Vöhrenbach abstimmen. Nach der Gemeindeordnung liegt sie für Vöhrenbach als Stadt zwischen 3000 und 5000 Einwohnern bei 14. Allerdings kann in der Hauptsatzung der Gemeinde bestimmt werden, dass die nächst niedrigere Gemeindegröße zum Zuge kommt, dann hätte Vöhrenbach nur zwölf Gemeinderäte.

Die Stadtverwaltung stellte beide Möglichkeiten zur Wahl. Die CDU plädierte einstimmig dafür, auch 2019 wieder 14 Mitglieder für den Vöhrenbacher Gemeinderat zu wählen. Die BWV dagegen sprach sich für eine Reduzierung auf künftig nur noch zwölf Gemeinderäte aus. Bei der Abstimmung wurde die bisherige Zahl von 14 Gemeinderäten mit den Stimmen der CDU beschlossen.

In diesem Zusammenhang regte Rüdiger Hirt (CDU) an, einmal über die Höhe der Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Gemeinderäte zu sprechen. Dies sei sicher kein Thema, das ein neuer Gemeinderat gleich im ersten Jahr aufnehmen wollte, in der Mitte der Amtsperiode sei dazu häufig keine Zeit. Daher wolle er dies nun kurz vor den nächsten Wahlen einmal in die Diskussion bringen.