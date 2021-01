Vöhrenbach Gemeinderat geht gegen ungenehmigten Bau vor

Ebenfalls genehmigt wurde nach entsprechenden Rücksprachen auch mit den Nachbarn eine bereits in einer Voranfrage vorgestellte Baumaßnahme. Im Kälbergässle soll bei einem bestehenden Gebäude ein offenes gewerbliches Betriebsgelände entstehen, an die bestehende Scheune eine offene Überdachung angebaut und ein offener Reitplatz errichtet werden. Auch hier gab es keine Einwände und damit eine einstimmige Zustimmung. Probleme gab es dann aber mit einem Bauantrag aus Hammereisenbach im Gebiet Am Bahnhof. Die bisherige Betriebsstätte auf diesem Gelände soll zu einer Wohnung umgebaut werden. Dafür gab es eine Zustimmung des Gemeinderats. Darüber hinaus aber wurde in dem Bauantrag auch die Genehmigung von kleineren Geräteschuppen sowie der Umbau des bisherigen Carports zu drei Garagen mit vier Stellplätzen beantragt. Hinter diesen Garagen soll es noch eine immerhin 80 Quadratmeter große Überdachung geben, die als Vordach der Garagen im Plan bezeichnet ist. Diese hier beantragten Baumaßnahmen wurden aber längst erledigt. Dabei habe man sich weder an die Baulinien noch an die Baugrenze im Westen gehalten. Bereits das ehemalige Betriebsgebäude habe die Baugrenzen überschritten, was damals noch genehmigt worden war, da dieses Gebäude für die Betriebsführung notwendig sei. Auch mit den Garagencarports seien die Baugrenzen überschritten worden, damals ebenfalls genehmigt. Entschieden werden müsse daher nur die Befreiung der Grenzüberschreitung mit der Überdachung. Dies könne, so die Verwaltung, abgelehnt werden, weil eine weitere Überschreitung der Baugrenzen angesichts der bereits vorhandenen Überbauungen und der ungenehmigten Errichtung nun zu weit gehe.

Der Gemeinderat schloss sich der Empfehlung der Stadtverwaltung an, die Befreiung für die bereits vollzogene Überdachung abzulehnen. Auch die Ausnahmeregelung für die Nebengebäude wurde abgelehnt. "Das ungenehmigte Bauen wird nicht akzeptiert und wenn möglich auch nicht im Nachhinein durch eine Genehmigung für rechtens befunden", so im Beschluss des Gemeinderats. Auch Bürgermeister Robert Strumberger äußerte sich ganz klar: "Man sollte erst fragen und dann bauen."