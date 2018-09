Vöhrenbach Gemeinderäte fühlen sich übergangen

Diskutiert wurde in diesem Zusammenhang allerdings auch kurz, ob man wie an anderen Stellen auf dem Friedhof mit Gabionen arbeiten könnte, die aber nicht kostengünstiger sind und andere Nachteile haben. Beim Thema Container-Stellplatz forderte Rüdiger Hirt (CDU), dass man bei einem neuen Containerplatz nicht unbedingt alte, rostige Container aufstellen sollte. Zu überprüfen sei auch, ob hier eine Möglichkeit besteht, die "Wägelchen" für den Friedhof aufzuhängen. Christine Breithut vom Bauamt erläuterte, dass Fred Heinze für den erneuerten Stellplatz dann auch einen neuen Container vorsehe, um das Erscheinungsbild deutlich zu verbessern. Auch für die Mülltrennung sollen andere Tonnen aufgestellt werden. Hier regten Christa Kleiser und Jürgen Straub (beide CDU) an, die entsprechende Verwendung der verschiedenen Gefäße auch durch Beschriftung für die Besucher deutlich zu machen.

Die vorgesehene Maßnahme wurde wie vorgeschlagen genehmigt. Für den Straßenbau rechnet man mit 47 500 Euro Kosten, für die Entwässerung 20 000 Euro und für das Mauersystem 10 000 Euro. Für die Schlosserarbeiten, also die beiden Tore, sind es 5000 Euro. Ingenieur Rainer Christ erläuterte dabei, dass nach der Zustimmung im Gemeinderat die Bauarbeiten in Kürze beginnen könnten. Man rechne damit, die ganze Maßnahme bis Ende November abgeschlossen zu haben.

Zu Diskussionen führte dann aber der direkt an diese Zufahrt anschließende Parkplatz entlang der Straße. Nachdem Ingenieur Rainer Christ auf dem Plan diesen Parkplatz erläutert hatte, zeigte sich Rüdiger Hirt (CDU) sehr erstaunt, dass hier die Sanierung des Parkplatzes kurzfristig von der Verwaltung beauftragt wurde. An einen Beschluss des Gemeinderates könne er sich nicht erinnern. Hier erläuterte die Verwaltung, dass man eine Bauunternehmung, die für eine andere Maßnahme in Vöhrenbach tätig war, kurzfristig auch für die dringend notwendige Sanierung des Parkplatzes beauftragte, was mehrere Vorteile mit sich bringe.

Rüdiger Hirt kritisierte allerdings, dass hier Maßnahmen ohne Zustimmung des Gemeinderates durchgeführt werden, während der Friedhof selbst sich in einem schlechten Zustand befindet. Auch die Frage wie es mit den Urnengräbern und Stelen weitergehe, sei noch nicht geklärt. Helmut Ruf (CDU) forderte, dass man vor der Gestaltung dieses Bereichs durch eine Bauunternehmung zuerst einmal grundlegend über die Pläne sprechen sollte. Gunda Kleiser forderte zu diesem Thema eine Besichtigung des Friedhofs. Susanne Dorer regte außerdem an, auf dem sanierten Parkplatz auch Parkplätze zu markieren, um eine platzsparende Nutzung sicherzustellen. Rüdiger Hirt fragte schließlich noch nach den Kosten, die in der Aufstellung der übrigen Sanierung nicht enthalten waren.

Der Parkplatz, bei dem die Arbeiten inzwischen weitgehend abgeschlossen sind kostet rund 12 000 Euro. Peter Hummel (BWV) forderte dann aber, diese Diskussion wieder abzubrechen und sich auf die Beratungen zur Sanierung der Zufahrt zu konzentrieren, und die weiteren umfangreichen Diskussionen zum Thema Friedhof dann als eigenes Thema anzusetzen.