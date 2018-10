Vöhrenbach Gäste aus reisen aus Morteau an

Dabei hat die Stadtkapelle Vöhrenbach eigentlich bereits in diesem Jahr, 2018, ihr Jubiläum. Aber die Stadtkapelle Furtwangen, genau 50 Jahre jünger, hat ebenfalls 2018 ihr 150-jähriges Jubiläum gefeiert. Und so haben sich die beiden Kapellen schon vor vielen Jahren darauf geeinigt, dass im Wechsel eine der beiden Kapellen ihr Jubiläum erst ein Jahr später feiert.

Bereits vor Wochen wurden verschiedene Arbeitsgruppen gebildet, die sich mit den wesentlichen Themen beschäftigen. Ein Gremium kümmert sich um das Festzelt und dessen Aufbau, andere erarbeiten die Festschrift. Genauso wichtig aber sind auch die notwendigen Genehmigungen und die Überlegungen zur Sicherheit bei diesem Fest. Weitere Themen sind Personal, Finanzen, Catering, Werbung, Festprogramm oder Dekoration. Aber nicht nur 200 Jahre Stadtkapelle Vöhrenbach wird dann gefeiert. Gleichzeitig kann die Jugendkapelle Vöhrenbach auf 30 Jahre erfolgreiche Jugendarbeit zurückblicken, und nicht zuletzt findet im Rahmen dieses großen Festes auch der Festakt zum 775. Geburtstag der Stadt Vöhrenbach statt.

Das große Fest beginnt am Donnerstag, 30. Mai, und dauert bis zum Montag, 3. Juni. Dafür wird auf dem Hartplatz bei der Josef-Hebting-Schule ein großes Zelt für 1500 Besucher aufgebaut. Bereits jetzt werden einige Highlights bekannt gegeben. Am Samstag findet im Festzelt ein Partyabend mit der professionellen Partyband "Allgäu-Power" statt, gute Stimmung garantiert. Ebenfalls am Samstag feiert die Jugendkapelle ihren 30. Geburtstag mit einem Festumzug mit mehreren Jugendkapellen aus dem Blasmusikverband. Und die Krönung ist dann sicher am Sonntag der große Festumzug mit etwa 40 Kapellen.