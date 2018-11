Vöhrenbach Fusion beschert Kirchenchor Aufwind

In seinem Grußwort zeigte sich Pfarrer Martin Schäuble erfreut, dass der Chor wieder so gut funktioniert: "Totgesagte leben länger", sagte er. Auch er sei sehr dankbar für den unkomplizierten Dirigenten-Wechsel. Immer wieder höre er auch, dass die Sänger alle sehr gerne kommen und mit diesem Wechsel die Gemeinschaft noch weiter gefestigt wurde. Ebenso positiv sei die Tatsache, dass durch die Fusion mit dem Kirchenchor Urach der Chor nun wieder aus 30 aktiven Sängern besteht, sonst wäre die Gefahr bestanden, dass in beiden Orten kein Kirchenchor mehr existiert. Die Vorstellung, dass an den Festtagen kein Chor mehr singt, wäre für ihn furchtbar. Dabei bemerkte er positiv, dass der Chor gleichermaßen in Vöhrenbach wie Urach präsent ist.

Auch Chorleiterin Isabella Heimpel zog eine erfreuliche Bilanz. Sie sei dankbar, dass die Sänger bei diesem Dirigentenwechsel alle bei der Stange geblieben seien. Positiv bemerkte sie auch, dass mancher Chor stolz wäre, wenn er wie der Kirchenchor zehn aktive Männer aufweisen könnte. Besonders wichtig sei auch, dass die Geehrten auch in ihrem Alter dem Chor noch die Treue halten, denn mit ihrer Routine seien sie unverzichtbar. Ein Dank galt dem Vorstand für die gute Zusammenarbeit und vor allem auch Notenwart Rita Bliestle für die wichtige Arbeit. Auch sie hob die gute Harmonie zwischen den Sängern aus Vöhrenbach und Urach hervor und ging dann auch noch auf die weiteren Planungen ein. "Wir singen zur Ehre Gottes, aber das Singen muss auch Spaß machen", zeigte sie sich überzeugt.