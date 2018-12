Vöhrenbach Fulminante Klänge im Kirchenraum

Melodien des italienischen Komponisten Ennio Morricone sind einprägend. Die Musik mit dem Titel "Gabriel’s one" gehört ebenfalls dazu. Susanne Schoblies an der Oboe und Toni Maier an der Trompete brillierten dabei mit Soli, und der Dialog mit dem Orchester machte auch diese Darbietung zu einem Hörgenuss. Erlebnisse an die Schulzeit in einer Ouvertüre zu beschreiben, gelang dem Komponisten Jacob de Haan. Daraus einstand ein wuchtiges Werk, bei dem die Musiker, und vor allem die Schlagwerktruppe, einmal mehr auf sich aufmerksam machten.

Mit Musik erzeugte die Uracher Kapelle eine wunderbare Stimmung und füllte die Kirche Allerheiligen mit Leben, schwärmte Pfarrer Schäuble. Er sprach ein "Vergelt’s Gott" an den Musikverein für das tolle Konzert und auch für die Unterstützung während des Jahres aus.

Manfred Bertl vom Vorstandsteam dankte Dirigent Schönstein und den Musikern und Aushilfsmusikern, die intensiv an der Einstudierung des Konzertes gearbeitet hatten. Weiter dankte Bertl Susanne Schoblies, die extra aus Ulm angereist war, um im Orchester mitzuspielen. Blumen und Präsente gingen danach an den Dirigenten und Moderatorin Bertl. Bevor es zu den Zugaben ging, lobte Dirigent Schönstein den guten Zusammenhalt und die Kameradschaft unter den Musikern. Gespielt wurde dann das Stück "Abendfrieden". Schönstein betonte: "Das ist eine besondere Widmung an unseren kürzlich verstorbenen Musiker Christoph Kienzler." Weitere Zugaben waren "Sweet Bells Fantasy" und ein Auszug des ersten Stückes des Abends.

Mit einer Spende konnten die Besucher die Vereinskasse unterstützen und Manfred Bertl lud noch in das Dorfgemeinschaftshaus ein, wo für das leibliche Wohl gesorgt war.