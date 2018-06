Vöhrenbach Für Gehbehinderte kaum zu meistern

Wie schlecht es um die Situation für Gehbehinderte am Friedhof in Vöhrenbach bestellt ist, durfte Gerhard Fehrenbach am eigenen Leib erfahren – denn der Besuch des Grabes eines Bekannten war nicht möglich. Bei der Stadt verweist man auf die örtlichen Gegebenheiten.

Vöhrenbach. "Das ist wirklich unglaublich." Der Blick von Gerhard Fehrenbach, Behindertenbeauftragter der Stadt Furtwangen, folgt dem schmalen und unbefestigten Weg zwischen den Gräbern und einem Abhang – von einem Handlauf oder einer Brüstung nichts zu sehen. Genau dort ist das frisch eingesetzte Grab eines Bekannten, der Anfang Juni beerdigt wurde. "Es war mir nicht möglich, Abschied zu nehmen", berichtet der 63-Jährige, der selber mit einer Gehbehinderung zu kämpfen hat. Zu unsicher sei der Weg zum Grab gewesen, zu groß die Gefahr, dass ihm etwas passiert. "Es kann doch nicht sein, dass es keinen richtigen Weg gibt, um direkt an das Grab zu kommen", sagt er kopfschüttelnd.

Die Zustände am Friedhof waren Fehrenbach zwar schon seit längerem bekannt, doch nun musste er am eigenen Leib erfahren, wie schwer es Menschen mit Behinderungen dort haben. Angefangen beim Behindertenparkplatz, den man in Vöhrenbach am Friedhof – bei seiner sowieso schon kritischen Parksituation – vergeblich sucht. Um dann zu den oben liegenden Gräbern zu kommen, müssen anschließend einige Höhenmeter bewältigt werden. Dafür steht unter anderem eine steile Auffahrt zur Verfügung, "aber einen Handlauf gibt es dort nicht." Das würde nicht nur beim Weg hinauf, sondern ebenso auf dem Rückweg Probleme bereiten. Vom Winter ganz zu schweigen.