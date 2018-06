Vöhrenbach Freundschaft soll weiter gedeihen

Vöhrenbach. Nachdem Annie Genevard das Amt der Bürgermeisterin der Stadt Morteau im vergangenen Jahr an ihren Nachfolger Cédrik Bôle abgegeben hatte, um sich mit ganzer Kraft ihrer politischen Arbeit in der Französischen Nationalversammlung zu widmen, stattete Bürgermeister Robert Strumberger dem neuen Amtskollegen in der langjährigen französischen Partnerstadt einen kurzen Kennenlernbesuch ab.