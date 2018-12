Vöhrenbach Fischerhof feiert mit Trommelwirbel

Zahlreiche Freunde des Fischerhofs waren in die Hammereisenbacher Festhalle gekommen, um mit den Bewohnern der Einrichtung in der Vorweihnachtszeit besinnlich zu feiern. Auf dem Programm standen auch Ehrungen langjähriger Mitarbeiter.

Vöhrenbach-Hammereisenbach. Die Bläserjugend Hammereisenbach unter der Leitung von Bianca Willmann umrahmte die Feier mit weihnachtlichen Melodien. Unterstützt wurden die Musiker aus Hammereisenbach durch die Trommelgruppe des Fischerhofs, die mit Begeisterung mitwirkte. Die Leiterin der Einrichtungen der Bruderhaus-Diakonie in der Region Schwarzwald-Bar-Heuberg, Christine Trein, wozu auch der Wohnverbund Fischerhof gehört, begrüßte die Gäste in der Festhalle. Eigentlich sei der Advent eine besinnliche Zeit, doch immer mit viel Hektik verbunden. Mit dieser Feier wolle man allen auch die Gelegenheit geben, einmal durchzuschnaufen und etwas zur Ruhe zu kommen.

Pfarrer Lutz Bauer von der evangelischen Kirchengemeinde Bregtal begann seine Andacht mit dem Glaubensbekenntnis. In seiner kurzen Ansprache orientierte er sich am Monatsspruch aus dem Matthäus-Evangelium, in dem der Besuch der drei Weisen aus dem Morgenland geschildert wird. Auf dem Bild dazu wird der Stern unter anderem durch einen Apfel symbolisiert. Gerade für Erwachsene sei es oftmals schwierig, in solchen Bildern die Symbolik zu erkennen. Doch dann machte er es ganz einfach: Er schnitt den Apfel durch, und im Inneren sah man deutlich den Stern. Nicht zuletzt überbrachte er die Grüße von Pfarrer Martin Schäuble von der katholischen Kirchengemeinde, der an diesem Nachmittag nicht kommen konnte.