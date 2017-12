Vöhrenbach Finanzspritzen verteilt

2016 wurde der Stadtkapelle ein Zuschuss von 10 000 Euro gewährt, der insbesondere zur Erneuerung der "weißen Uniform" Verwendung fand, ferner wurden vier Parkbänke aufgestellt. Ein im Jahr 2013 zugesagter Zuschuss an den Förderverein Schwimmsport in Höhe von 5000 Euro sei bis dato noch nicht zugeteilt. Die Höhe der Sonderrücklage beträgt derzeit 66 630 Euro.

In diesem Jahr hat der "Luisenhausausschuss" am 29. November getagt und über die eingereichten Anträge entschieden. So erhält der Tischtennisclub 2000 Euro Zuschuss für die Beschaffung von Tischtennisplatten, Banden und einen Tischtennis-Roboter. Ebenfalls eine Tischtennisplatte sowie einen Basketballkorb möchte die Josef-Hebting-Schule beschaffen, beides für den Außenbereich. Die Kosten in Höhe von 1500 Euro werden aus der Sonderrücklage bestritten. Unter der Voraussetzung, dass über die Platzunterhaltung eine Vereinbarung getroffen werden kann, erhält der FC Vöhrenbach einen Zuschuss von 2000 Euro für den Kauf einer Sprinkleranlage zur Bewässerung des Rasenplatzes.

In Hammereisenbach sollen die Turmuhren renoviert werden, dafür gibt es einen Zuschuss von 5000 Euro. Für die Beschaffung eines Zeltes mit bedruckten Wänden erhält die Jugendfeuerwehr einen Zuschuss in Höhe von 2500 Euro, und 5000 Euro gehen an die Elterngruppe Spielplatzaktion für den Kauf von Spielgeräten. Für alle Zuschussaktionen sind Rechnungen einzureichen.