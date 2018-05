Vöhrenbach Feuerwehr löscht Brand vor dem alten Schulhaus

Vöhrenbach (sh). Etwa um 16 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, weil ein Blumenbeet vor dem alten Vöhrenbacher Schulhaus, am Eingang zur Grundschule, in Brand geraten war. Beim Eintreffen der drei Feuerwehrfahrzeuge, darunter das Tanklöschfahrzeug, konnte dieser Brand in kürzester Zeit gelöscht werden. Dabei habe hier, so Feuerwehr-Kommandant Ralf Heizmann, durch dieses kleine Feuer keine Gefahr für das Schulhaus bestanden.