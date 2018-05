Vöhrenbach-Hammereisenbach. Eine tolle Zeit können Pferdefreunde zwischen sechs und 14 Jahren in den Pfingstferien erleben. Bei den Ferienkursen des Reitvereins Oberes Bregtal auf dem Fischerhof bei Hammereisenbach sind noch Plätze frei. Fünf Tage lang dreht sich alles rund um die Vierbeiner – vom Reiten über Pferdepflege bis hin zum Theorieunterricht. Die Kurse sind für Anfänger, Neueinsteiger und Fortgeschrittene geeignet. Bei Bedarf wird auch Longenunterricht erteilt. Am letzten Kurstag findet ein Vorreiten statt, die Teilnehmer bekommen Urkunden. Die Kurse werden von Reitlehrer Joachim Kurz geleitet. Der erste Kurs – ein Ausreitkurs - findet vom 22. bis 26. Mai jeweils von 9 bis 12.30 statt. Kurs 2 dauert vom 28. Mai bis 2. Juni (nicht an Fronleichnam), immer von 13.30 bis 17 Uhr. Anmeldung und Information unter Telefon 0173/3059718