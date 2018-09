Vöhrenbach Erinnerung an Not und Pest

Vöhrenbach-Urach. Obwohl es schon 345 Jahre her ist, seit die Maria-Trost Bruderschaft im Jahr 1673 gegründet wurde, begeht man das Fest in besonders würdiger und feierlicher Art. So verkündet Pfarrer Martin Schäuble die Predigt von der Kanzel aus. Das passiert nur noch an zwei Tagen im Jahr. Der andere Tag ist beim Patrozinium am 1. November, am Allerheiligentag.

Martin Schäuble: Den Glaube nicht vernachlässigen

In der Predigt führte der Pfarrer aus, dass bei der Gründung der Bruderschaft große Not und Pest in der Gegend herrschten. In Gebeten und im Glauben an Maria suchten die Menschen Trost. Heute hätten die Menschen ganz andere Probleme in der Welt, und die Politiker könnten diese nicht lösen, so Schäuble. Der Geistliche appellierte ­deshalb, den Glauben nicht zu vernachlässigen. Vorbild sei Maria, die auch in schwierigen Zeiten auf Gott vertraute. Schäuble riet, den Glauben zu erneuern und nicht halb­herzig zu sein oder gar zu vernachlässigen.