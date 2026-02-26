Vöhrenbach erhält Landesförderung: 1,7 Millionen Euro für das „Schwimmi“

Ein satter Landeszuschuss für die Modernisierung und die energetische Sanierung des Vöhrenbacher Freibads kommt aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm.
Um den lokalen Tourismus zu fördern und attraktiver zu machen, stellt das Land im Tourismusinfrastrukturprogramm rund 1,7 Millionen Euro für die Modernisierung und die energetische Sanierung des Freibads Schwimmi in Vöhrenbach bereit. Das hat das zuständige Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus am Mittwoch, 25. Februar, in Stuttgart mitgeteilt. Ziel der Programmförderung ist es, das Tourismusangebot in Baden-Württemberg zu stärken.