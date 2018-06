Vöhrenbach (sh). Positive Nachrichten beim Dauer-Thema Villinger Straße in Vöhrenbach: Stadtrat Detlef Schuler fragte in der Gemeinderatssitzung zum aktuellen Sachstand bei der Villinger Straße an. Fred Heinze von der Bauverwaltung konnte berichten, dass eine Baubesprechung aller Beteiligten stattgefunden habe. Aktuell sei geplant, die Fahrbahndecke Ende Juni und Anfang Juli aufzubringen. Anschließend seien noch einige Restarbeiten wie Hofzufahrten abzuschließen. Auf Nachfrage zeigte sich Fred Heinze zuversichtlich, dass die Villinger Straße vor dem Start des Vöhrenbacher Stadtfestes am Freitag, 13. Juli, tatsächlich freigegeben werden kann.