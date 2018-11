Vöhrenbach Einsatz und Erfolg sprechen für sich

Die Tätigkeitsberichte bei der Generalversammlung des Ski-Clubs Urach machten den umfangreichen Einsatz deutlich, den der Verein im Sommer wie im Winter leistet. Viele Erfolge entlohnten für die Bemühungen.

Vöhrenbach-Urach. "Eigentlich", so Vorsitzender Manfred Kienzler scherzhaft, "sollten wir Ski- und Aktiv-Club heißen." Vorzeigesportler sind Christin und Daniela Maier sowie Matthias Bettinger, die schon beim Ehrungsabend der Stadt Vöhrenbach im Dezember 2017 und vor 14 Tagen erneut ausgezeichnet wurden, so Schriftführerin Andrea Schmid. Weiter hatte Schmid festgehalten, dass 62 Kinder den Ski-Kurs an der Kalten Herberge besuchten. Kinderfasnet, Austragung des Vielseitigkeitslaufs "Jugend trainiert für Olympia" in Schonach, Deutsche Musikantenskimeisterschaft und MTB-Rennen mit über 300 Teilnehmern waren nur einige der vielen Aktivitäten. Die Mitgliederzahl erhöhte sich um elf auf stolze 513.

Viele Erfolge, aber auch Verletzungspech gab es bei der Radsportabteilung. Sportwart Daniel Kuß berichtete, dass bei den Jugendlichen Linus Pahling (neun Rennen) und Fabian Bärmann (acht Rennen) jeweils Platzierungen in der vorderen Hälfte erreichten. Einen Sieg durch Matthias Kienzler gab es beim Heimrennen in Urach. Erfolge gab es für die Hobbyfahrer in Furtwangen, wo Josef Kuss Platz 14 auf der 90 Kilometerstrecke holte. Jeweils 60 Kilometer fuhren Bernhard Kuß (Platz 5) und Gerhard Kuß (12). Siegen konnte Heinrich Vogt in seiner Altersklasse bei der Schönbuch- und Nordschwarzwald Trophy sowie beim Rothaus Bike Giro.