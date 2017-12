Vöhrenbach Einsatz in der Freizeit

Mit Silber für die Jugend geehrt wurde Simon Kleiser vom Kegelclub Bregtal (KCB) in Hammereisenbach, der sich als Landesmeister die Teilnahme an den deutschen Meisterschaften in München sicherte. Ebenfalls vom KCB geehrt wurde mit Silber die 1erste Mannschaft, die in der Landesliga B Meister wurde und damit in die Landesliga A, die vierthöchste Liga der Kegler, aufstieg. Zum Team gehörten Arnold Kaltenbach, Franz Josef Nopper, Christoph Schreiber, Robert Mai, Florian Schreiber und Ulrich Kleiser.