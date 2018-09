Vöhrenbach Ein neuer Lebensabschnitt beginnt

Pfarrer Martin Schäuble feierte zusammen mit der recht großen Gemeinde sowie der Prädikantin Gabriele Sander-Bauer und Mesnerin Margot Dold-Schäffner den "kleinen Gottesdienst" am Samstagvormittag in der Kirche St. Martin. Gesungen wurden "Gottes Liebe ist so wunderbar" und "Dass die Liebe Gottes mit uns ist", begleitet durch den Pfarrer mit der Gitarre.

Ein Puppenspiel förderte beziehungsreiche Dinge aus der Schultüte, wie regenbogenfarbige Bänder als Beziehung zu Gott, ein Taschentuch, um Tränen zu trocknen und ein Fisch (Ichthys) als Christussymbol. Schließlich wurden alle Kinder durch die beiden Seelsorger gesegnet.

In der Schule wurden die Kinder durch die Lehrerinnen Karin Willmann und Maike Böing empfangen und in ihre Eichhörnchen- und Füchse-Klassen begleitet, wo sie das Lied "Guten Morgen" und "Zählverse" einstudierten. In der Festhalle begrüßte gleichzeitig Rektor Tim Lutz ein recht unruhiges Publikum. Dabei hatte der Schulleiter einige wichtige Bitten: die Kinder sollten möglichst zur Schule laufen und Eltern sollten Kinder an der Schule abgeben, ohne das Haus zu betreten.