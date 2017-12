Vöhrenbach Eigenmächtige Änderungen stimmen Räte zornig

Nachdem die Ausschreibung als Gesamtpaket wegen deutlich zu hoher Kosten gescheitert war, hatte man sich dazu entschlossen, die Gewerke einzeln zu vergeben. Zunächst habe man die Edelstahlbecken bestellen müssen, da jeder Hersteller scheinbar andere Vorgaben zur Fundamentierung habe. Diese Fundamente wurden nun sozusagen im Eilverfahren durch eine örtliche Baufirma geschaffen.

Auf mehrere Fragen konnte der Ingenieur der Aqua-Technik Freiburg keine zufriedenstellenden Antworten geben: "Bleiben wir im Kostenrahmen?", so die Sorge unter anderem bei Bürgermeister Robert Strumberger. Es werde wohl etwas aufwändiger, so die relativ schwammige Aussage. Da man bei der Vergabe wohl viel Zeit verloren habe, so die Ahnung von Rüdiger Hirt (CDU), sehe er die Gefahr, dass der Termin Pfingsten nicht einzuhalten sei, wo doch die Arbeiten für den Grünbereich noch nicht einmal vergeben seien.

Hier sah Linsenmeier keine Gefahr: Diese Arbeiten seien ja die letzten, die erledigt werden müssten – und die könne man sowieso erst angehen, wenn es denn die Witterung gestattet. Wenn man dann Rollrasen verwenden würde, könne man diesen nach zwei Wochen betreten.