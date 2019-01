Vöhrenbach Ehrungsreigen bei Stadtkapelle

Vöhrenbach. Im Rahmen des Jahreskonzertes der Stadtkapelle Vöhrenbach wurden vier Musiker des Vereins geehrt. Drei Ehrungen kamen vom Blasmusikverband, weshalb Vizepräsident Egon Bäurer nach Vöhrenbach gekommen war, aus Anlass des Jubiläums begleitet von einer großen Delegation aus dem Präsidium des Verbandes.

Zuerst gab es eine Auszeichnung für den Nachwuchs: Klarinettistin Kim Schrenk hatte an der Blasmusik-Akademie in Staufen im Herbst das Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Gold abgelegt (wir berichteten). Nun erhielt sie von Egon Bäurer Urkunde und Ehrennadel. Bäurer würdigte unter anderem, dass Kim Schrenk inzwischen bereits ihr Wissen als Ausbilderin an weitere Nachwuchs-Musiker der Kapelle weitergibt.

Darüber hinaus konnten zwei Musiker für langjähriges Musizieren ausgezeichnet werden: Roland Schwörer musiziert seit 25 Jahren in der Stadtkapelle Vöhrenbach und erhielt die goldene Ehrennadel des Blasmusikverbandes. Darüber hinaus habe er sich, so Egon Bäurer, immer wieder in der Vorstandschaft engagiert. Ferdinand Möller führte bei der Ehrung weiter aus, dass er inzwischen auch immer wieder an der Toolbar aushelfe. Darüber hinaus sei er der "Vereinsschreiner" und auch einige Zeit dritter Vorsitzender gewesen, wofür er die goldene Ehrennadel der Stadtkapelle erhielt.