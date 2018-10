Vöhrenbach Ehrenordnung wird angepasst

Bereits seit einiger Zeit werden Verdienste von Bürgern in der Vereinsarbeit durch die Stadt mit der Dankmedaille gewürdigt, was nun auch offiziell in die Ehrenordnung aufgenommen wurde. Die Dankmedaille gibt es in den meisten Fällen nur noch in einer Version, nachdem bisherigen Medaillen in Bronze, Silber und Gold in dieser Form nicht mehr erhältlich sind. Diese mehrstufige Medaille gibt es künftig nur noch in besonderen Fällen wie Verleihung der Ehrenbürgerrechte oder besondere Verdienste in der Kommunalpolitik.

Etwas modifiziert wurden auch die Ehrungen mit der Sportmedaille. Darüber hinaus gab es noch einige kleinere Änderungen. Peter Hummel (BWV) begrüßte diese Änderungen, dies sei in der Ehrung verdienter Bürger ein weiterer Schritt voran. Andrea Fritsch (BWV) fragte darüber hinaus nach, wie viele Ehrenbürger es in Vöhrenbach gebe.

Bürgermeister Robert Strumberger erläuterte, dass aktuell lediglich Jacqueline Hoffmann aus Morteau mit ihrem Mann André Ehrenbürger der Stadt seien.