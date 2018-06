Vöhrenbach Dritte Klasse erreicht den achten Platz

Um sich fit für den Wettbewerb "Vom Gras zum Glas" zu machen, gingen die Schüler auf Erkundungstour. Ziel war der Bauernhof von Leonie und Hubert Thoma in Langenbach. Vorab notierten sich die Schüler, welche Fragen zur nachhaltigen Landwirtschaft und Ernährung sie auf dem Hof stellen wollten. Jetzt wissen die Kinder, dass eine Kuh jeden Tag morgens und abends gemolken werden muss und bis zu 20 Liter Milch am Tag geben kann. Gestaunt haben sie über den Durst der Kühe. Bei der Familie Thoma gibt es elf Milchkühe, jede benötigt zwischen 80 und 100 Liter Wasser am Tag.