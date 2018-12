Vöhrenbach-Hammereisenbach (pdo). Die Burgzunft richtet am Freitag, 4. Januar, 20 Uhr, in der Gemeindehalle Hammereisenbach das Dreikönigstreffen der Schwarzwälder Narrenvereinigung (SNV) aus. Alle Vorsitzenden der Mitgliedszünfte sind zu dieser Veranstaltung eingeladen, außerdem wird das Präsidium mit seiner Präsidentin Anne-Rosel Schwarz, der Brauchtumsausschuss sowie die Mitglieder der SNV-Jugend dabei sein. Unter anderem gibt es Informationen zu den bevorstehenden Freundschaftstreffen, die 2019 in Eisenbach und Bad Dürrheim stattfinden. Außerdem geht es um die Vergabe neuer Veranstaltungen, auch der Datenschutz wird erneut zum Thema.