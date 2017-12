Vöhrenbach Drei Eigentümer wollen Anschluss

Wegen des unverhältnismäßig hohen (finanziellen) Aufwands für den Anschluss an die öffentliche Abwasserentsorgung wurde diese Konzeption geschaffen. Den Eigentümern ist somit freigestellt, entweder eine so genannte Haus- oder Kleinkläranlage oder eine geschlossene Grube zu betreiben – in beiden Fällen muss eine regelmäßige Entleerung gegeben sein. Alternativ können die Eigentümer einen Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigung beantragen, und diesen dann auf eigene Kosten herstellen.

Jetzt lagen der Verwaltung gleich drei Anträge zum Anschluss an die öffentliche Kanalisation vor. Zwei Eigentümer, die den Antrag gemeinsam stellten, wollen ihre im Außenbereich liegenden Wohn- und Betriebsgebäude mit einer privaten Leitung von ihren Anwesen an den öffentlichen Kanal im Ursbachweg (am Rande des Baugebiets "Wohnen am Park") anschließen, der Antrag sei eingegangen am 27. November. Sowohl von der Art als auch der Menge der einzuleitenden Stoffe gebe es keine Bedenken dazu. Ein dritter Interessent will privat eine Abwasserleitung graben und an den öffentlichen Kanal am Mühlenberg anschließen.

Christine Breithut meinte auf Nachfrage von Peter Hummel (BWV), wie sich das rechne, da sei wohl eine Erneuerung der Hauskläranlage seitens des Amtes gewünscht worden, was ebenfalls sehr teuer sei und nicht auf Dauer Abhilfe schaffe.