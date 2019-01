Vöhrenbach DLRG Vöhrenbach: klein, aber fein

Im vergangenen Jahr feierte die Deutsche Lebens-Rettungsgesellschaft (DLRG) Vöhrenbach ihr 50-jähriges Bestehen. An dieses Fest erinnerte bei der Hauptversammlung im Gasthaus Ochsen Vorsitzender Christian Wichman.

Vöhrenbach. Sein Bericht ging darüber hinaus auf viele Aktivitäten ein. Am Kirnbergsee leisteten die Vöhrenbacher 50 Wachstunden, 20 Stunden waren es am Linacher Stausee, zehn Stunden im heimischen Bad "Schwimmi". Gute Dienste leistete das Rettungsbrett, das die Vöhrenbacher DLRG kaufte, und das sich als vielseitig nutzbar erwies.

Die DLRG Vöhrenbach hat 85 Mitglieder. Am regelmäßigen Training beteiligen sich nach Auskunft des technischen Leiters Björn Müller 25 bis 30 Kinder und Jugendliche. Trainiert wird meist in Unterkirnach, im Sommer auch im "Schwimmi". Im vergangenen Sommer bestanden zehn Kinder das "Seepferdchen", viermal wurde der Jugendschwimmschein in Bronze geschafft, zweimal in Silber. Das Rettungsschwimmerabzeichen in Bronze absolvierten drei Mitglieder, vier das in Silber, einmal wurden die Leistungen für Gold erbracht.