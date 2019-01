Es ist Tradition, dass die Hammereisenbacher Sternsinger am Dreikönigstag nach dem Gottesdienst in die Häuser gehen, um die Weihnachtsbotschaft zu überbringen und den Segensspruch C+M+B (Christus Masionem Benedicat) mit der Jahreszahl an die Haustüren zu schreiben. Seit 1959 gibt es die Sternsingeraktion in Deutschland. Wie Pfarrer Martin Schäuble bei der feierlichen Messe ausführte, wird von den Spendengeldern in diesem Jahr hauptsächlich Peru und dort Kinder und Kinder mit Behinderungen unterstützt. Ein Erinnerungsfoto gehört natürlich auch jedes Jahr zum Dreikönigstag. Im Bild (vorne von links): Lukas Kromer, Magdalena Bröde, Ariane Schuler, Alicia Glauch und Jannik Albiez. Mittlere Reihe: Joelle Glauch, Emy Schuler, Amelie Christ und Tristan Wichmann. Hinten: Pascal Straub, Vanessa Kromer und Clarissa Albiez. Foto: Ketterer