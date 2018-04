Vöhrenbach Die Feier hat sich nicht gerechnet

Vöhrenbach. Aktuell besteht der Verein aus 51 Mitgliedern und sieben Jugendlichen. Im Kassenbericht war ein deutliches Minus feststellbar, wie der Vorsitzender Rudi Nägele erläuterte. Zu einem wesentlichen Teil durch die Kosten für die Festschrift zum 125-jährigen Bestehen, von der nur wenige Exemplare verkauft wurden. Mit einer so negativen Kassenentwicklung nach der Feier habe er nicht gerechnet. Die Feier selbst verbunden mit dem Landesverbandstag sei insgesamt vom Landesverband positiv aufgenommen worden. Dankbar ist Rudi Nägele den Vöhrenbacher Vereinen für die Unterstützung, sei es bei der Hilfe in der Festhalle, mit Führungen oder der Gestaltung des Festabends.

In der Kasse sei noch ein gewisses Polster vorhanden. Auch müsse man berücksichtigen, dass ein kleiner Verein, der relativ wenig in der Öffentlichkeit steht, nie die breite Unterstützung bekommen könne, wie die Stadtkapelle im kommenden Jahr bei ihrem Jubiläum. Ebenso müsse er feststellen, dass in vielen anderen Vereinen des Landesverbandes für Ausstellungen keine Kosten für die Halle anfallen. Die Entlastung erfolgte einstimmig bei drei Enthaltungen.

In seinem Jahresbericht schilderte Rudi Nägele die verschiedenen Aktivitäten des Vereins, so half man beim Tag des Liedes des Gesangsvereins Concordia, beteiligte sich an der Aktion Saubere Landschaft, unterstützte den Harmonikaverein bei seinem Jahreskonzert und die evangelische Kirchengemeinde Bregtal beim Pfarrfest.