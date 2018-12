Etwas aufatmen kann die Natur und damit auch etliche Quellen für die Gemeinden und eigenen Wasserversorger. Viele Brunnenstuben blieben bis Ende November gar ganz trocken. Dann folgt die Wende. Der Dezember mit vielen Niederschlägen, in der Gegend um Hammereisenbach fielen bis jetzt etwa 224 Liter, brachte Entspannung. Dementsprechend hat sich der Wasserstand in der Breg auch schlagartig verändert. Noch am 30. November meldete die Bregpegelmessstelle beim Krumpenhof bei Hammereisenbach gerade mal 22 Zentimeter (Bild links). Durch die kräftigen Niederschläge stieg die Breg jedoch bis zu einem Pegel von 150 Zentimeter. An Heiligabend beispielsweise stieg die Bregpegelmessstelle schon auf 147 Zentimeter (Bild rechts). Doch die Böden können noch mehr vertragen. Das zeigte sich aktuell am 27. Dezember, wo das Wasser der Breg bereits auf 82 Zentimeter zurückgefallen war. Foto: Ketterer