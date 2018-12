Vöhrenbach Denkmalstiftung fördert Dachsanierung des Hermeshofs

Vöhrenbach. Es ist durchaus eine Kraftanstrengung für jeden Eigentümer, wenn ein normales Hausdach erneuert werden muss. Eine noch größere Dimension der finanziellen Mittel ist es, wenn ein Hofdach mit 1000 Quadratmetern Fläche zur Erneuerung ansteht. Vor dieser Konstellation stehen Nastassja und Manuel Ruf beim denkmalgeschützten Hermeshof in Schwanenbach.

Und der Hof hat wirklich Geschichte, wie in der Chronik von Bader zur Vöhrenbacher Geschichte steht. Bereits im Jahr 1616 sind in Schwanenbach drei Höfe erwähnt. Neben dem Hermeshof waren dies noch der Bartleshof und der Fohrenbühlhof. Manuel Ruf setzte sich deshalb mit dem Denkmalamt in Verbindung, um zu erfahren, welche Unterstützung es von dieser Seite gibt. 1986, als das Dach schon einmal instandgesetzt wurde, griff das Denkmalamt unter die Arme.

Voraussetzung war, dass Rotzedern-Schindeln verwendet wurden. Doch die Haltbarkeit der Schindeln war nicht von der Dauer wie versprochen. Mittlerweile ist das Hofdach undicht, und eine Erneuerung kann nicht auf die lange Bank geschoben werden. Die neuerlichen Auflagen des Denkmalamtes stellten jetzt aber eine unüberwindbare finanzielle Hürde für Ruf dar. Manuel Ruf suchte deshalb nach einer Alternative. Er nahm Kontakt mit der grünen Landtagsabgeordneten Martina Braun auf, und diese wandte sich an die Denkmalstiftung. Dort wurden die Angaben und zu erwartenden Kosten geprüft.