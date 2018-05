Vöhrenbach Delegierte aus zwei Gemeinderäten haben viele Fragen

Realisierbar sind solche Investitionen für Gemeinden wie Vöhrenbach und Eisenbach aber nur mit entsprechend hohen Zuschüssen, so Kuckes. Das Problem sei daher nicht die Erweiterung, sondern der laufende Unterhalt, der sehr teuer werde, "das tut richtig weh". Bereits vor 40 Jahren hätte man eine gemeinsame Kläranlage auch mit Furtwangen realisieren sollen, erinnerte Detlef Schuler. Aber die Uhr könne man nicht zurückdrehen, meinte Bürgermeister Robert Strumberger (Vöhrenbach). Bei entsprechend notwendigen größeren Investitionen sei es im Lauf der Jahre zu überlegen, so Kuckes, ob man nicht ganz unten im Bregtal, also auch noch mit Wolterdingen, eine gemeinsame Kläranlage entstehen sollte.

Detlef Schuler hakte nach, wie die Kläranlage besetzt werden könne, falls einmal tatsächlich beide Klärwärter ausfallen sollten. Hier müsse man, so Kuckes, Personal von außen einkaufen, denn bei den komplizierten Anlagen seien die anderen Bauhofmitarbeiter mit Sicherheit überfordert. Außerdem bieten sich weitere Kooperationen an, nachdem der neue Klärwärter Steffen Scholl in Neustadt und Donaueschingen gearbeitet hat und diese Kontakte weiter intensiv pflegt. Und nicht zuletzt könne man in einem solchen Notfall sicherlich auch Reinhold Tritschler in seinem Ruhestand um Unterstützung anfragen.

Karl Willmann fragte schließlich noch nach dem Fremdwasseranteil. Hier machte Klärwärter Reinhold Tritschler deutlich, dass der Fremdwasseranteil laufend sinke, man aber niemals gegen so etwas wie das Hochwasser im Frühjahr gewappnet sei.

Die Maßnahmen zur Wassertrennung zeigen also Wirkung. Aber, so Ingenieur Dominik Bordt, die angestrebte Senkung auf 50 Prozent Fremdwasseranteil sei sicher nicht so schnell zu erreichen, aktuell liege man bei etwa 60-70 Prozent.