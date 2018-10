Vöhrenbach "Damit Schule fröhlich und glücklich macht"

Unkompliziert verliefen die Wahlen. In Abwesenheit wurde Anja Dold als stellvertretende Vorsitzende bestätigt, Doris Greber führt weiterhin die Kasse. Kassenprüfer sollen Bernd Klausmann und Nastassjia Ruf sein. Da Letztere ebenfalls in Abwesenheit gekürt wurde, würde bei Ablehnung Gunda Kleiser einspringen. Rektor Tim Lutz wies darauf hin, dass bauliche Maßnahmen beim Schulträger diskutiert werden. "Grünes Klassenzimmer" und Pausenhof stünden auf der Agenda. "Es ist was in Bewegung", aber man müsse abwarten, was das Großprojekt der Stadt vorsehe. Dankbar war Lutz seinem Kollegen Bernhard Kaltenbacher, der eine Gärtnerei an Land zog, um das "Grüne Klassenzimmer" zu verwirklichen. Die Kosten liegen unter 10 000 Euro und werden durch Schulmittel geleistet. Die Planung stehe, und die Materialien seien vorhanden. Die Abgrenzung mit Natursteinblöcken sollen für die Sicherheit der Kinder sorgen.

Vöhrenbach. Der Förderverein Josef-Hebting-Schule Vöhrenbach tagte im "Ochsen" und bewies mit den Kontobewegungen eine solide Finanzwirtschaft und zahlreiche Aktivitäten. Die Vorsitzende konnte zur 24. Mitgliederversammlung auch Bürgermeister-Stellvertreterin Gunda Kleiser und Rektor Tim Lutz willkommen heißen.

Diana Schober ging auf den Schuljahresbeginn und die Einschulungsfeier ein. Die Einträge im Vereinsregister seien aktualisiert worden und die Schule habe einen Zuschuss für das Projekt "Das Lernen lernen" beantragt. Sie verwies auf die Aktivitäten, die sich aus dem Kassenbericht ergaben.

Kassenführerin Doris Greber konnte auf Spenden und die beachtlichen Mitgliederbeiträge stolz sein, obwohl der Jahresobolus nur fünf Euro beträgt. Schulfest, Kilwimarkt, Schmutziger Dunnschdig und Flohmarkt sorgten für eine gute Habenseite, und die Ausgaben für Nikolaus-Aktion, Schulausflüge, Naturparkschule und Bücherzuschuss wurden sinnvoll eingesetzt.

Die Grüße des Gemeinderats überbrachte Gunda Kleiser. Sie sei froh, dass es den Förderverein gebe, der so vielfache Unterstützung gewähre. Der Mitgliedsbeitrag sei äußerst sozial, und Lob gab es für den Umgang mit den Geldern, damit die "Schule fröhlich und glücklich macht".

Unkompliziert verliefen die Wahlen. In Abwesenheit wurde Anja Dold als stellvertretende Vorsitzende bestätigt, Doris Greber führt weiterhin die Kasse. Kassenprüfer sollen Bernd Klausmann und Nastassjia Ruf sein. Da Letztere ebenfalls in Abwesenheit gekürt wurde, würde bei Ablehnung Gunda Kleiser einspringen. Rektor Tim Lutz wies darauf hin, dass bauliche Maßnahmen beim Schulträger diskutiert werden. "Grünes Klassenzimmer" und Pausenhof stünden auf der Agenda. "Es ist was in Bewegung", aber man müsse abwarten, was das Großprojekt der Stadt vorsehe. Dankbar war Lutz seinem Kollegen Bernhard Kaltenbacher, der eine Gärtnerei an Land zog, um das "Grüne Klassenzimmer" zu verwirklichen. Die Kosten liegen unter 10 000 Euro und werden durch Schulmittel geleistet. Die Planung stehe, und die Materialien seien vorhanden. Die Abgrenzung mit Natursteinblöcken sollen für die Sicherheit der Kinder sorgen.

Nachdem der Vortrag mit Nadine Kleifges von Erfolg gekrönt war, wird am Mittwoch, 24. Oktober, 19 Uhr, wieder eine Veranstaltung in der Josef-Hebting-Schule mit dem Titel "Loslassen lernen" angeboten (Eintritt fünf Euro). Schon rund 40 Anmeldungen liegen vor. Hintergrund sind unterschiedliche Verhaltensweisen von "Kinder sind egal bis gar nicht loslassen können". Interessenten wie Eltern von Schülern oder Kindergartenkindern oder die Mutter-Kind-Gruppe, auch aus umliegenden Gemeinden, sind eingeladen. Es geht darum, dass möglichst viele von den Informationen profitieren. Nadine Kleifges ist Dozentin und zertifizierter Coach (Trainerin). Sie möchte menschlich nahen, leichten und verständnisvollen Umgang mit Kindern vermitteln, Bindungen und Konflikte beleuchten und jede Menge Verhaltenstipps geben.