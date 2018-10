Vöhrenbach Chöre begeistern beim Herbstfest die Gäste

Vöhrenbach (sh). Fröhliche Stimmung und gute Laune stand im Mittelpunkt beim achten Herbstfest des Gesangsvereins Concordia Vöhrenbach. Zu Gast bei diesem musikalischen Abend waren auch die Singgemeinschaft Waldhausen aus Bräunlingen sowie die Jodler am Bischofsberg in Bischofszell in der Schweiz.Siebenmal hatte dieses Herbstfest der Concordia in einem ungewöhnlichen Ambiente stattgefunden: im Autohaus Kienzler. Nachdem das dieses Mal nicht mehr möglich war, fand nun das Herbstfest erstmals im Pfarrzentrum Krone statt.