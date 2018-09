Vöhrenbach Caritas sammelt Geld für Menschen in Not

In Vöhrenbach ziehen Frauen von Haus zu Haus und bitten um Spenden für Menschen in Not. Die Seelsorgeeinheit bittet die Bürger, sie nicht abzuweisen. Die Frauen seien freiwillig und ehrenamtlich im Einsatz. In Hammereisenbach, Urach und Langenbach erhielten alle Haushalte einen Überweisungsträger nebst Informationen mit dem Kirchenzettel. Die Caritas hilft bei vielfältigen Sorgen und Nöten und schaut nicht auf Herkunft oder Konfession der hilfsbedürftigen Menschen.

2017 kamen bei der Sammlung in der Erzdiözese Freiburg über 1,25 Millionen Euro zusammen. Sie wurden in Angebote für Alte, Kranke, Behinderte, Fremde, Arbeitslose, Kinder oder Wohnungslose investiert. Die Kirchengemeinden danken für die Unterstützung. Es ist möglich, eine Spendenbescheinigung auszustellen. Ein Teil des Geldes verbleibt in der Pfarrgemeinde für soziale Zwecke.