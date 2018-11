Vöhrenbach Busfahrt führt an den Bodensee

Nach einem zweieinhalbstündigen Aufenthalt geht die Reise weiter nach Meersburg mit der Fähre über den Bodensee. Ein vorweihnachtliches Event der besonderen Art erwartet in diesem Jahr die Reiseteilnehmer mit dem Weihnachtsmarkt am See in Konstanz. Vom Marktplatz bis zum Hafen stehen die 170 weihnachtlich geschmückten Verkaufsstände und laden zum Shoppen ein. Eine besondere Attraktion ist das Weihnachtsmarktschiff im Hafen. Kunsthandwerker bieten originelle Geschenke an. Für Unterhaltung der Besucher ist ebenfalls gesorgt mit weihnachtlicher Musik und Angeboten für Kinder. Nach einem vierstündigen Aufenthalt in Konstanz geht die Reise wieder zurück nach Hause geht.

Abfahrt ist am Mittwoch, 12. Dezember, 9 Uhr in Furtwangen am Busbahnhof Rössleplatz, in Vöhrenbach am Rathaus um 9.15 Uhr. In Schönwald kann beim Bachwinkel um 8.45 Uhr zugestiegen werden, damit auch alle Freunde des Furtwanger Schwarzwaldvereins bequem mitreisen können. Rückkehr wird gegen 21 Uhr sein. Die Reiseleitung hat Ursula Kienzler, Telefon 07727 / 12 24.

Die Anmeldung kann nur durch Einzahlung des Teilnehmerbeitrags auf das Vereins-Konto bis 5. Dezembergeschehen. In den Tourist-Infos beider Städte liegen InFlyer und Einzahlungsscheine bereit.