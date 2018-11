Vöhrenbach Burgruine Neufürstenberg wird saniert

Neufürstenberg ist nach Paragraph 12 des Denkmalschutzgesetzes als Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung eingestuft. Die 26 Meter hohe Schildmauer wird einer umfangreichen Sanierung unterzogen, da Heckenbewuchs und witterungsbedingte Mauerschäden über kurz oder lang eine Gefahr für die darunter vorbeigehende Straße oder den Bregtalwanderweg bedeutet hätten.

Seit Anfang Oktober wird die Schildmauer ringsherum eingerüstet. Diese Arbeiten befinden sich im Zeitplan, denn etwa ein Monat wurde für die Gerüstarbeiten einkalkuliert. Das schöne und trockene Wetter schuf ideale Bedingungen für die Arbeiter.

Eine herrliche Sicht auf Hammereisenbach durften sich die Arbeiter, trotz herausfordernder Aufgabe, hierbei ab und zu gönnen. Wie Mitarbeiter Simon Zadic und Leo Adrian von der Gerüstfirma Fleck aus Koblenz auf Nachfrage erklärten, sollen diesen Donnerstag die Gerüstarbeiten zum Abschluss kommen. Dann muss die hohe Baustelle auf dem Felsen am Ortseingang in Hammereisenbach gemäß den bautechnischen Sicherheitsvorschriften geprüft und freigegeben werden. Erst danach können die eigentlichen Arbeiten an der Mauer beginnen.