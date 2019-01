Vöhrenbach Burgnarren schlüpfen voller Freude ins Häs

Vöhrenbach-Hammereisenbach (pdo). Teilweise wurden die jungen Narren auf eine echte Geduldsprobe gestellt. Dafür freundeten sie sich umso besser mit den Masken an. Auch der Glockenstab wurde ihnen schnell vertraut. Die älteren Kinder hätten teilweise am liebsten das närrische Kostüm gleich anbehalten, doch noch müssen sie sich etwas gedulden, bis es richtig losgeht. Einige verrieten, dass sie sich schon jetzt auf den Kinderpreismaskenball vorbereiten, der am Fasnetdienstag in der Festhalle Hammereisenbach stattfindet. Dann darf sich jeder nach Lust und Laune präsentieren. Eine Jury bewertet die Aufführungen, aber jeder Teilnehmer erhält einen Geldbetrag.