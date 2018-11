Vöhrenbach Bühnenspaß im Dialekt begeistert

Die acht Darsteller schlüpften perfekt in ihre Rollen und spielten die verschiedenen Charaktere hervorragend aus. Immer wieder gab es Szenenapplaus, urige Mimik oder verrückte Gestik werteten die Geschichte auf. Und als am Ende der Bauer im Fenster stecken blieb und nur mit viel Hauruck und so manchen Zugeständnis befreit werden konnte, war das Gelächter riesig. Die Theaterspieler freuten sich über den großen Erfolg, und die Erleichterung war ihnen anzumerken, schließlich waren sie in diesem Jahr mehrfach gefordert. Nicht nur die eigene Theaterrolle galt es zu beherrschen, auch die Auswahl und Einstudierung des Stückes lag alleine in ihren Händen. "Das habt ihr super hingekriegt. Ihr seid ein tolles Team", lobte die Vorsitzende Praxedis Dorer die Theaterspieler. Nicht ein Mal habe sie als Souffleuse eingreifen müssen. Auch dass Christoph Winterhalder nach neunjähriger Pause wieder mit dabei war und sogar gleich die Hauptrolle übernahm, war eine Bereicherung für alle. Die lange Probenarbeit im Vorfeld hatte sich also bezahlt gemacht, und die Zuschauer bestätigten bei der Vorstellungsrunde ihre Begeisterung mit viel Beifall.