Vöhrenbach. Die katholische öffentliche Bücherei St. Martin Vöhrenbach präsentiert am Samstag, 10. November von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag, 11. November ab 10 Uhr (Patrozinium) Bücher für alle Altersgruppen. Auch Kalender sind im Angebot. Die attraktive Auswahl wurde von einer Buchhandlung in Furtwangen aus der Vielzahl von Neuerscheinungen ausgewählt. Die Titel können direkt in der Bücherei bestellt werden. Die Ausstellung, die seit vielen Jahren regelmäßig im November stattfindet, geht in diesem Jahr neue Wege, indem man erstmals mit dem örtlichen Buchhandel zusammenarbeitet. Jeder Leser, der seine Bücher und Kalender über die Bücherei erwirbt, unterstützt gleichzeitig die Büchereiarbeit in der Gemeinde.