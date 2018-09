Vöhrenbach Beim Tango stampfen Bässe

Das Duo mit Johannes Lienhart an der Orgel und Tenor Tobias Meyer gastierte mit "Musiconie" in St. Martin in Vöhrenbach. Geboten wurde Instrumentalmusik und Gesang, die Interpretationen verlangten Hochachtung.

Vöhrenbach. Pfarrer Martin Schäuble begrüßte die beiden Künstler und das erlesene Publikum. Musik und Gesang würden etwas anrühren, was in Worten nicht gelinge, meinte der Geistliche. Das geschah ganz im Sinne Beethovens: "Musik ist höhere Offenbarung als alle Weisheit und Philosophie". Sakrale und profane Werke sprachen Geist, Herz und Seele an.

Erstklassige spontane, momentane und einmalige Erlebnisse waren die "Improvisationen" – Eigenerfindungen der beiden Künstler. "Wie schön leuchtet der Morgenstern" war von der Orgel prachtvoll ausgestattet, bot moderne Anklänge, schwoll dynamisch an, sorgte für Trillerketten und wurde teils zum sphärisches Ereignis. In die Klangschichtung fügte sich der rezitativische Gesang des Tenors ein.