Vöhrenbach Baustelle in luftiger Höhe

Eine herrliche Sicht auf Hammereisenbach durften sich die Arbeiter, trotz herausfordernder Aufgabe, hierbei ab und zu gönnen. Wie Mitarbeiter Simon Zadic und Leo Adrian von der Gerüstfirma Fleck aus Koblenz auf Nachfrage erklärten, sollen diesen Donnerstag die Gerüstarbeiten zum Abschluss kommen. Dann muss die hohe Baustelle auf dem Felsen am Ortseingang in Hammereisenbach gemäß den bautechnischen Sicherheitsvorschriften geprüft und freigegeben werden. Erst danach können die eigentlichen Arbeiten an der Mauer beginnen.