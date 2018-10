Am Ende der jüngsten Vöhrenbacher Gemeinderatssitzung regte Susanne Dorer (CDU) an, gerade im Blick auf den Gräberbesuch an Allerheiligen Parkplätze und Zufahrt zum Friedhof von den dort tätigen Baumaschinen zu befreien. Fred Heinze konnte berichten, dass in Absprache mit dem Bauunternehmen die Arbeiten am Parkplatz noch rechtzeitig soweit fertiggestellt werden sollen, dass der Parkplatz benutzbar ist. Foto: Liebau