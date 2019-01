Vöhrenbach Bank gibt ihre Filiale endgültig auf

Vöhrenbach. Vor drei Jahren hatte die Volksbank ihren Standort in Vöhrenbach bereits zu einer reinen Automaten-Filiale abgespeckt. Bürgermeister Robert Strumberger sprach sich enttäuscht über die Entwicklung aus.

Weiterer Rückzug

Den weiteren Rückzug jetzt erklärt die Volksbank in dem Schreiben an der Tür folgendermaßen: "Die Geschäftsstelle in Vöhrenbach wird nur noch sehr wenig genutzt. Zeitgleich läuft der Mietvertrag für die Räumlichkeiten der bisherigen Geschäftsstelle aus. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir deshalb unseren Vor-Ort-Service in Vöhrenbach ab 15. Februar 2019 nicht mehr anbieten." Im Folgenden wird auf nächst gelegene Geschäftsstellen verwiesen und die Möglichkeit zum Online-Banking sowie der so genannten Videotelefonie. Außerdem könnten Volksbank-Kunden Bargeld gebührenfrei am Geldautomaten der Sparkasse in der Schützenstraße in Vöhrenbach abheben.