Vöhrenbach Badeordnung wird neu gefasst

Detlef Schuler (CDU) wollte wissen, was mit der in der Badeordnung bezeichneten "üblichen Badebekleidung" zu verstehen ist. Auch hier liegt es laut Satzung am jeweiligen Bademeister, ob die entsprechende Kleidung noch für das Baden sinnvoll ist. Es gebe hier gewisse Entwicklungen, die man aus hygienischen und technischen Gründen nicht akzeptieren könne. Als Beispiel nannte er eine knöchellange Hose, möglicherweise sogar mit einem Umschlag, in dem viel Sand ins Wasser gebracht werden kann. Die Bademeister erhalten in diesem Zusammenhang auch entsprechende Hinweise in ihrer Ausbildung, auch ein gewisses Fingerspitzengefühl sei hier gefordert.

Dazu ergänzte er auf Anfrage von Gunda Kleiser (CDU) außerdem, dass die Bademeister sich jedes Jahr wieder fortbilden müssen. unter anderem müssen ihre Fähigkeiten bei der Lebensrettung überprüft werden, ebenso der Umgang mit Chemikalien und der Infektionsschutz.