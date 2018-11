Vöhrenbach Auszeichnungen für verdiente Bürger

Jeweils Gold erhielten die Ski-Club Urach Mitglieder Matthias Bettinger und Daniela Maier. Ein sechster Platz beim Mountainbike-Marathon in der Schweiz und siebter Platz beim Ultra Bike Marathon in Kirchzarten waren die größten Erfolge von Bettinger. Danielas Vorzeige­ergebnisse waren der neunte und 13. Platz beim Weltcup in Watles, Italien. Seitens des Kegelclubs Bregtal erhielt Arnold Kaltenbach die Silbermedaille. Kaltenbach wurde Landesmeister der Senioren B über 60 Jahre und holte sich bei den Deutschen Meisterschaften den neunten Platz.

Im Bereich Vereinsarbeit, Kultur und Heimatpflege zollte Strumberger dem Engagement des Arbeitskreises Stadtgeschichte, der dieses Jahr sein 30-jähriges Jubiläum feierte, seine hohe Anerkennung. Zu den Errungenschaften zählen hier der Erhalt von Uhrmacherhäusle und Haus der Heimatgilde, Beschaffung von Uhren und Orchestrion aus früheren Vöhrenbacher Produktionen, Ausstellungen, sowie Archivierung und Schaffung unzähliger Schriftstücke.

Markus Schätzle, stellvertretender Vorsitzender der Heimatgilde, nahm dafür eine Dankmedaille und Urkunde entgegen.

Blumen für die Damen und Sekt für den Herrn. Das war die Anerkennung für Margaretha Willmann, Agnes Eschle und Erich Demattio, die seit 10 Jahren zweimal im Jahr Ausflüge und Weihnachtsfeiern für die Senioren in Urach und Hammereisenbach organisieren. Einen Gutschein und eine Flasche Sekt erhielt Rudi Blessing vom Turnverein Vöhrenbach. Blessing trainiert seit 14 Jahren die Männerriege, seit sechs Jahren die Frauenriege eins und zwei und seit neun Jahren die Seniorenriege der Damen.

Eine Dankmedaille und Urkunde verdienten sich Andrea Schmid und Hubert Willmann vom Ski-Club Urach. Andrea Schmid war vier Jahre Pressewart und ist seit 30 Jahren Schriftführerin. Außerdem organisiert Schmid die komplette Bewirtung bei den jährlichen MTB-Rennen und darüber hinaus die Altpapiersammlung. Hubert Willmann ist Gerätewart und sorgt seit über 40 Jahren, dass die Gerätschaften im Schuss und zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind. Gefragt sind Peter Römers Bilder. Er hatte die selbstlose Idee, so Strumberger, seine Bilder zu verkaufen. Durch den Erlös kam ein hoher Betrag zusammen, der dazu beitrug, dass der Spielplatz an der Schule wieder hergerichtet werden konnte. Mit einem Gutschein und Sekt dankte der Bürgermeister.

Mit gleicher Münze belohnt Strumberger eine Hammereisenbacher Männergruppe mit Bruno Honeck, Bernhard, Robert und Alfred Scherzinger und Hans-Peter Willmann, die schon viele Projekte, unter anderem auch das Schindelentfernen an der Grillhütte, unentgeltlich in vielen Stunden gestemmt hatte. Eine Dankmedaille und Urkunde erhielt auch Langenbachs Ortsvorsteher Helmut Ruf. Ruf kümmert sich seit 15 Jahren um das stadteigene Spurgerät, spurt die Loipe Richtung Breghäusle und legt ein Übungsloipe an.

Ein großes Lob, verbunden mit Dankmedaille, Urkunde und Gutschein, zollte der Bürgermeister der künstlerischen Arbeit des Bildhauers Wolfgang Kleiser. Herausragend ist dabei die fünf Meter hohe Stele aus Douglasienholz, die seit 2014/15 den Rathausplatz in Vöhrenbach ziert, sowie die im Jahre 1994 aufgestellte Bronzestele bei der Stadtkirche.

Blutspender, die bisher immer extra im kleineren Rahmen geehrt wurden, integrierte man nun ebenfalls in den Rahmen dieses Ehrungsabends, was allgemein begrüßt und mit Beifall unterstrichen wurde.

Hierbei lobte das Stadtoberhaupt auch die Arbeit des DRK-Ortsvereins Vöhrenbach, der seit 62 Jahren zwei bis dreimal im Jahr Blutspendeaktionen organisiert. Strumberger lobte zudem die Spendenbereitschaft im Schwarzwald Baar-Kreis, die bei 6,35 Prozent liege. Deutlich weniger ist es zum Beispiel in Freiburg oder Stuttgart, wo weniger als ein Prozent der Bevölkerung Blut spenden.

Eine Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und Spendenzahl 50 erhielten dann Marianne Demattio, Hartmut Heine, Jürgen Neininger, Jürgen Straub, Heinrich Weißer und Michael Willmann. Die gleiche Ehrennadel, jedoch mit Spendenzahl 25. ging an Raphael Hermann, Manuela Honeck, Judith Schätzle und Michael Willmann. Die Ehrennadel in Gold für zehn Spenden durften abschließend Michele Vullo und Tim Sauter entgegennehmen. Allen die zum Gelingen des Abends ihre Unterstützung gegeben haben, dankte Bürgermeister Strumberger.

Besonders erwähnte der Bürgermeister die Bläserjugend Hammereisenbach unter der Leitung von Bianca Willmann für die musikalische Umrahmung und Regina Honeck, unter derer Regie eine hervorragende Bewirtung erfolgte.