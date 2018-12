Vöhrenbach Ausdauer, Kraft, Koordination und Schnelligkeit bescheinigt

So wurde im Bereich Ausdauer das 20-Kilometer-Radfahren am meisten gewählt vor dem Laufen, Schwimmen oder Walking. Die Kraft wurde am häufigsten beim Medizinball, gefolgt vom Standweitsprung unter Beweis gestellt. In der Kategorie Schnelligkeit kämpfte die Mehrzahl der Teilnehmer beim 25-Meter-Schwimmen gegen die tickende Uhr.

Ihre Koordinationsfähigkeit mussten die Teilnehmer beim Seilspringen, Hochsprung, Weitsprung im Geräteturnen oder beim Schleuderball beweisen. Hier war vor allem das Seilspringen gefragt.

Treibende Kraft bei der Durchführung des Deutschen Sportabzeichens sind seit vielen Jahren Anton Stifter und Norbert Muckle. Werner Bächle ergriff im Namen der Teilnehmer bei der Übergabe der Urkunden das Wort und dankte den Beiden für ihre geleistete Arbeit. Das Sportabzeichen wurde verliehen in Gold an Natascha Hirt (dritte Wiederholung) Viktor Axt (3), Katharina Schätzle (4), Rainer Wehrle (4), Elke Hummel (6), Verena Schaffranski (6), Johannes Großmann (6), Paul Kromer (6), Klaus Rogall (6), Michael Stifter (6), Hans-Peter Dotter (10), Hermann Dotter (14), Manfred King (14), Werner Bächle (31), Norbert Muckle (32) und Anton Stifter (39).