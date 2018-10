Vöhrenbach Aufgang zum Friedhof birgt Gefahren

Weiter in den Etat 2019 aufnehmen will der Ortschaftsrat die Erneuerung der Wanderschilder, die Behebung von Rissen im Fahlenbachweg zwischen Dilgerhof und dem Anwesen Schuler, neue Bilder für die Internetseite der Ferienwohnungen, ein neues Dach für das Buswartehäuschen Mattenhof sowie den Antrag für einen zeitnahen Breitbandanschluss in Urach.