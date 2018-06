Vöhrenbach-Urach. Zwei Leichtverletzte und rund 5000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Sonntag, gegen 14.15 Uhr, in Urach. Ein 58-jähriger Lenker eines Peugeot bremste sein Fahrzeug ab, um an der Bushaltebucht "Rössle" anzuhalten. Der Lenker eines nachfolgenden Wohnmobiles fuhr auf den Peugeot auf. Die beiden Insassen im Peugeot zogen sich beim Aufprall leichte Verletzungen zu, so die Polizei.